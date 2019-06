'Banjo-Kazooie' regresa a Nintendo con 'Super Smash Bros. Ultimate'

La segunda etapa de la Electronic Entertainment Expo (E3) comenzó formalmente este martes 11 de junio y la desarrolladora de videojuegos japonesa Nintendo fue la encargada de presentar sus novedades para el resto del año y los venideros con más de un detalle inesperado.

Aunque la empresa nipona brindó más de un anuncio sorprendente, uno de los que más dieron de qué hablar fue el presentado casi al final de su conocido Nintendo Direct. El juego Super Smash Bros. Ultimate (2019) abrió su directo con la presentación de un nuevo luchador para su ya enriquecido plantel, se trató de The Hero de la serie Dragon Quest (1986-2019).

Justo cuando parecía que la información sobre Super Smash Bros. Ultimate había finalizado, una sorpresa apareció para romper el internet. El regreso de Banjo-Kazooie a una consola de Nintendo de la mano del exitoso juego de peleas dirigido por Masahiro Sakurai.

La presencia de Banjo-Kazooie en Super Smash Bros. Ultimate no solo significa el retorno de una de las propiedades intelectuales más exitosas de finales de los años 90 para Nintendo, sino que representa la colaboración más importante entre la empresa nipona con Microsoft, propietarios de la consola rival Xbox.

El director de Xbox, Phil Spencer, habló sobre su más reciente cooperación con Nintendo afirmando que llevar a Banjo-Kazooie al juego de peleas no fue sencillo, pero fue el resultado de un trabajo en conjunto que tiene años en desarrollo.

Sobre más apariciones del oso y el pájaro en una consola de Nintendo, Phil Spencer fue concluyente y afirmó que la relación entre las dos empresas es más estrecha que nunca. Sin embargo, no descartó que esta colaboración sea recíproca por lo que ver alguna propiedad como Super Mario o Donkey Kong en Xbox tampoco sería descabellado.

You asked. We listened. Nintendo were listening too, and we were happy to work with our old friends to make this one a reality. Banjo and Kazooie are coming to Super #SmashBrosUltimate! https://t.co/itIuobRF5e — Rare Ltd. (@RareLtd) 11 de junio de 2019