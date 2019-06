No todo es culpa del gobierno: madre de Norberto Ronquillo

En el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, no todo es culpa del gobierno, o al menos así lo expresó Norelia Hernández, afirmando que “cada ciudadano tiene que hacer lo propio”.

“Ahorita no se trata de eso, es entre todos, no podemos dejarle al gobierno todo, como ciudadanos, como padres, cada quien en nuestra casa tenemos que hacer lo propio, las autoridades por más que hagan, si todos los niños del futuro vienen sin moral, lo van a seguir haciendo, yo sé que hay mucha negligencia, pero se pueden cambiar las cosas”.

En conferencia de prensa en la funeraria donde son velados los restos del estudiante, Norelia Hernández externó que “yo sé que no merecía esto, pero sé que hay un plan divino y sé que ahorita a lo mejor no lo entiendo, pero tengo esa certeza que va a resultar en algo muy positivo”.

“No es echarle culpa al gobierno, sino que cada quien, como ciudadanos, hagamos lo propio, no oren por mí, porque yo estoy bien, no oren por Norberto porque él no puede estar mejor, oren por las personas que tienen lastimados sus corazones, por todas esas personas que piden dinero, que trabajan de una mala manera”.