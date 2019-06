Netflix autoriza una quinta y última temporada de 'Lucifer'

La serie televisiva Lucifer (2016-2019) fue estrenada originalmente por la cadena Fox, sin embargo, fue cancelada tras tres temporadas por una decisión tomada por la productora con respecto a los números de la audiencia.

Meses posteriores a su cancelación, Lucifer fue retomada por Netflix para realizar una cuarta temporada que constó de diez episodios. Esta propuesta fue tomada por los usuarios de la plataforma de manera positiva.

A pesar del éxito de Lucifer conseguido en Netflix, el servicio de streaming decidió finalizar la ficción. En este sentido, se autorizó una quinta temporada que también será la última. Así lo aseguraron los showrunners de la serie, Joe Henderson e Ildy Modrovich, además de confirmarse por una publicación en Twitter.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK — Lucifer (@LuciferNetflix) 6 de junio de 2019