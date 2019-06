ESPECIAL: Abejas Meliponas

Según diversos estudios hay 20 mil especies de abejas conocidas alrededor del mundo a excepción de la Antártida, de ellas en México existen 2000 de las cuales hay 7 especies Meliponas, un tipo de abeja sin aguijón utilizada en distintas regiones de puebla para su extracción de miel, habita en zonas calurosas y es conocida por su tipo de miel el cual contiene propiedades superiores a la de una Apis normal debido su complexión, tamaño y las plantas medicinales de la que extraen el polen.

Las abejas cumplen una función crucial en cualquier ecosistema al ser responsables de polinizar, pero… ¿Qué más sabemos sobre este insecto?, en especial de las abejas Meliponas, por ello he realizado una entrevista a Karina Gaspar de la Meliponaría Don David donde nos explicara más a fondo sobre las Meliponas.

A continuación, les presento la entrevista:

¿Cómo surgió su cultivo?

Karina Gaspar: La historia empieza por mi abuelo Don David de hecho de ahí viene el nombre Meliponaría Don David. Mi padre cuenta que mi abuelo corto un árbol, de ese momento se dio cuenta que tenía miel, fue cuando empezó a hacer sus cajas. Comenzó haciendo cajas de un metro, él pensaba que se obtendría más miel, pero con el tiempo en base a la prueba y error nos fuimos dando cuenta que las abejas respetan cierta superficie lo que ahora es un estándar de 50 por setenta. Hablamos de más de 25 años y 150 cajas

¿Cómo es este tipo de abeja?

Karina Gaspar: Estamos familiarizados con una Apis Melifera, a este tipo de abejas se les llama abejas nativas, abejas sin aguijon o Meliponas, se le atribuye Melipona por el termino sin aguijón, no es que no lo tengan, si lo tiene, pero no lo desarrollaron por lo tanto son inofensivas. Trabajamos con tres especies no solo con scaptotrigona también lo hacemos con abeja maya y Plebeya Frontalis.

plebeya frontalis

¿Cuál es el sabor de esta miel?

Justo antes de responder, me dio una prueba, tenía un sabor a cítricos como si fuese miel con limón

Karina Gaspar: De scaptotrigona es más ligera, tiene un sabor a cítricos, es menos empalagosa, es una miel que contiene más encimas, vitaminas y aminoácidos que una miel de Apis normal, esto se debe al tipo de polinización que hacen las abejas gracias a su tamaño que es igual al de una mosca, colecta néctar sobre plantas medicinales nativas, en otros aspectos la miel nunca llega a cristalizarse por sus bajos niveles de azúcar.

Y hay otras diferencias aparte de las ya mencionadas.

Karina Gaspar: Si en cuestión social los zánganos además de reproducirse con la abeja reina tiene la función de defender la entrada, hacen una especie de entrada en forma de trompeta

Había una cajita de muestra a la izquierda, y en efecto la forma peculiar de la entrada era referente del trabajo de las abejas.

¿Cómo se hace la extracción de la miel?

Karina Gaspar: La técnica más actual es la extracción con jeringa, tomas los potes, (una especie de bolitas de no más de dos centímetros de diámetro), extraes la miel y la vas almacenando en los botes.

Su proceso de evolución puede estar avanzando Entonces ¿ha habido más innovaciones?

Karina Gaspar: Si, demasiadas, vamos leyendo e investigando, es una técnica que se utiliza en Sudamérica se le llama alzas, por ello la división en la cajita, este año estamos probando con estas nuevas cajitas

Para ustedes, ¿cuál es el significado que tiene la Meliponicultura?

Karina Gaspar: En lo personal es seguir con el legado de mi abuelo, uno que va investigando se da cuenta que es espiritual, las abejas tienen un valor sagrado, no solo se les debería ver la parte económica, nosotros cuando venimos siempre explicamos acerca de esta especia, que se interesen, tenemos 46 especies, creo que debemos estar informados desde sería una manera de dar paso para preservar a nuestra especie, con tantos problemas ambientales si no nos interesamos no creo alguien venga y nos ayude a salvar lo que estamos destruyendo para mí las abejas es igual a algo cultural, espiritual y sagrado.

Es evidente la importancia de la abeja en el mundo, a pesar del intento de las concesiones de se han tratado de interponer por parte de compañías mineras e hidroeléctricas no lo han logrado., en palabras de Karina Gaspar, "las abejas son igual a algo cultural, espiritual y sagrado”, en razón al respeto que se les debe tener a ellas además algo de conocimiento nos ayudará a tomar conciencia".