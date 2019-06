Ed Sheeran, el auténtico rey de Inglaterra

El británico Ed Sheeran es uno de los artistas más escuchados en todo el mundo gracias a sus canciones llenas de romanticismo, sin embargo, en Reino Unido se ha convertido en un auténtico fenómeno. Para muestra de ello, se coronó por tercera vez en cuatro años como el cantante más reproducido en territorio británico.

La empresa Phonographic Performance Limited (PPL) reveló los datos que muestran a Ed Sheeran como el auténtico rey de Inglaterra, pues sigue siendo el artista preferido para las reproducciones en línea, antros, bares y estaciones de radio. Esto es un caso inédito si se toma en cuenta que no estrenó material discográfico en 2018.

Pese a que el intérprete de 28 años está a la cabeza en este ranking, la canción más reproducida en Reino Unido le corresponde a Feel It Still de Portugal, mientras que The Man registró más de 235 millones de reproducciones en la plataforma de videos Youtube.

De acuerdo con un reportaje de ABC, existen varios factores por los que Ed Sheeran se ha colado tan rápido en las listas de popularidad de varios mercados del mundo, incluyendo México, donde sus canciones han sido utilizadas hasta para bodas y enlaces matrimoniales.

Los expertos aseguran que la sencillez de sus letras da la sensación de transparencia, por lo que se le percibe como un cantante honesto y que compone temas muy fáciles de recordar.

De igual forma, sus canciones humanizan al compositor, pues no tiene reparo en mostrar cada una de sus vulnerabilidades. Se aleja de aquellas letras que tienen fines puramente comerciales y que se mantienen dentro de los clichés de lo que es una relación amorosa.