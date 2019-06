México se desangra como nunca: Alejandro Martí sobre caso Norberto

El empresario Alejandro Martí lamentó el secuestro y posterior asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal que fue hallado sin vida durante la madrugada del pasado lunes en la alcaldía Xochimilco.

El fundador de México SOS reconoció que este crimen le recordó el terrible episodio que vivió por el plagio de su hijo Fernando, quien también fue privado de la vida por sus captores hace más de diez años.

En declaraciones recogidas por El Universal, lamentó que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en el país, uniéndose a los mensajes de tristeza e indignación por el terrible clima de violencia que se vive en varias regiones del territorio nacional.

“Siguen pasando estas cosas y, lo peor de todo, es que la gente comenta que este grado de crueldad era totalmente innecesaria en la muerte de este muchacho. No puede ser”, declaró.

Me duele en el alma la serie de secuestros que se han desatado en la Ciudad. Me frustra y me revive la herida al ver la desesperación de la familia de Norberto y de muchas mas familias que se encuentran en la misma situación. ¡El terror sigue a pesar de todo! — Alejandro Martí (@Alejandro_Marti) 10 de junio de 2019