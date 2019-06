Real Madrid va con todos sus millones por Pogba

El Real Madrid ha cerrado los fichajes de Eden Hazard y Luka Jovic, pero todavía falta una de gran calado en el mediocampo. Según fuentes cercanas al club, la directiva blanca ha descartado de tajo a Eriksen y desplegó la operación Pogba, con miras a cerrar el traspaso del francés en los próximos días.

Zidane ha planteado a Florentino Pérez que la contratación del campeón del mundo es clave para su proyecto, confiado en que se tiene la fortaleza financiera para ir con todo por el ex de la Juventus y actual jugador del Manchester United.

Asimismo, el diario Marca reveló en horas recientes que sus fuentes han recibido la confirmación de que el Real Madrid centrará todos sus esfuerzos en el fichaje de Paul Pogba, dejando de lado otras opciones que fueron colocadas sobre la mesa.

La operación para hacerse de sus servicios no será nada sencilla, ya que los Diablos Rojos no se caracterizan por ser un club vendedor. Presuntamente, el equipo de la Premier League no dejaría marchar al francés por una oferta menor a 150 millones de euros, una cifra que parece excesiva pese a la gran calidad del jugador.

Zizou fue claro con la directiva; no quiere a Eriksen, Van de Beek o a cualquier otro futbolista para esa posición, por lo que los negociadores del Madrid la tendrán complicada para intentar rebajar el precio y llegar a una cifra más razonable.

La buena noticia es que Pogba sabe que esta puerta podría no volver a abrirse en el futuro, especialmente, porque el Manchester United vive una crisis desde hace varias temporadas con una notable pérdida de protagonismo en la liga local y a nivel continental.

Por ello, el francés está dispuesto a presionar a la directiva desde dentro del club para que acepte la oferta del Real Madrid, siempre y cuando, el dinero puesto sobre la mesa haga dudar al conjunto británico. Pogba no ve un proyecto claro en el equipo, por lo que está urgido de que se concrete su salida; si se trata del conjunto blanco no hay necesidad de pensarlo dos veces.