Presentan nuevo tráiler de 'Scary Stories to Tell in the Dark'

Cuando un director logra resaltar con propio estilo y estética cinematográfica, lo primero que suele identificarse es son sus inspiraciones. En el caso de Guillermo del Toro, la escritura de Alvin Schwartz y las ilustraciones de Stephen Gammell son unas de sus más grandes influencias.

La serie literaria de Schwartz y Gammell enfocada en un público infantil Scary Stories to Tell in the Dark será adaptada a la pantalla grande bajo la dirección del cineasta noruego André Øvredal y la producción del propio Guillermo del Toro.

Su primer avance anticipó que la estética de los libros será recreada con fidelidad. Sin embargo, su segundo tráiler, presentado la semana anterior, promete que Scary Stories to Tell in the Dark (2019) será también uno de los eventos cinematográficos más aterradores del año.

El avance de poco más de dos minutos y medio de duración anticipa gran parte de la trama de la cinta dirigida por André Øvredal. Además, algunos seguidores de la franquicia escrita de Scary Stories to Tell in the Dark reconocerán algunos pasajes de los tres libros que conforman la serie literaria.

En su tiempo, los libros de Scary Stories to Tell in the Dark (1981-1991) resaltaron por su tono sombrío y sus grotescas ilustraciones, un tono al que el público infantil al que estaba dirigido no estaba acostumbrado a consumir. El propio Guillermo del Toro asegura haber sido marcado por estas historias.

El filme está producido por CBS Films y distribuido internacionalmente por Lionsgate. Además de la dirección de Øvredal, el libreto firmado por Dan Hageman, Kevin Hageman y John August, y la producción de Del Toro, el elenco está conformado por Zoe Colletti, Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Dean Norris, entre otros.