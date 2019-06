Estudiante BUAP, seleccionado nacional para estancia en la Universidad de Nuevo México

En la recta final de su licenciatura, Fabián García Ramírez se percibe como un líder y ve en la educación el motor para una transformación social. Él es estudiante de la BUAP, hablante de chinanteco y uno de los 15 seleccionados del país para cursar este verano el “Seminario de Liderazgo Comunitario”, en la Universidad de Nuevo México, situada en Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos.

Originario de San Miguel Maninaltepec, una comunidad al norte de Oaxaca que ha ido perdiendo su lengua, considera que este es uno de los principales problemas que viven los pueblos indígenas de México, lo cual se traduce en una pérdida de identidad: “La cultura chinanteca es otra forma de construir y de ver el mundo. Está en mí, la llevo dentro y me arraiga para saber quién soy, de dónde vengo y cuál es mi historia”.

Fabián cursó con éxito las dos etapas del proceso de selección para estar entre los 30 semifinalistas y ser uno de los 15 ganadores de la beca de la Embajada de Estados Unidos en México y la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México, para realizar este verano la citada estancia, la cual visualiza como una plataforma para capacitarse y consolidarse como líder comunitario, un perfil que en su opinión entraña responsabilidad, empatía, ejemplo, apoyo al equipo, visión integral y búsqueda del bien común sin protagonismos.

Entre otros requisitos redactó un ensayo con aquellos temas y preocupaciones sociales, proyectos, propuestas y metas en el corto y mediano plazo. Uno de estos planteamientos es la realización de una feria de lenguas indígenas, cuyo fin es eliminar barreras y acercar a los universitarios a las culturas originarias.

Además, dado que México no tiene una audiencia monolingüe, incidir, desde el ámbito legislativo, en la creación de contenidos mediático y en educación en chinanteco, una lengua tonal que solo es hablada, al carecer de un alfabeto estandarizado para las cerca de 11 variantes. “Yo recibí toda mi educación en español. El chinanteco lo aprendí con mis padres, con quienes me sigo comunicando en esta lengua para no perderla”.

En su opinión, la pobreza y exclusión social que históricamente han vivido los pueblos indígenas han originado una serie de problemas ante la falta de oportunidades. “Cuando a duras penas hay qué comer y dónde vivir, tampoco hay una educación digna, vivienda digna y oportunidades de crecer”. Otros pueblos, señala, están luchando además contra empresas transnacionales que buscan irrumpir en sus tierras.

De aquí que uno de sus planes es continuar su formación en un posgrado relacionado con la Lingüística, para coadyuvar en la defensa de la identidad cultural, así como de indígenas encarcelados que no tuvieron la oportunidad de contar con un traductor de su lengua.

A su regreso del “Seminario de Liderazgo Comunitario”, en otoño próximo, Fabián García Ramírez iniciará el séptimo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP, donde ha destacado como estudiante, promedio 9.5, y un líder con una clara visión de la realidad social.