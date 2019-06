QUÉPASA: Niño confunde toalla sanitaria con una 'curita gigante'

La inocencia de un niño no tiene límites, y prueba de ello es el video que se ha viralizado en las redes sociales en la que un pequeño confunde una toalla sanitaria femenina con una “curita gigante”.

El niño llamado Brody fue grabado en un video por su hermana, a quien le ‘robó’ el ‘curita gigante’.

En el video se aprecia cómo el niño es interrogado, al parecer por su madre, y admite que tomó el artículo del cuarto de su hermana.

so my brother went in my bathroom to get a band aid and i.... pic.twitter.com/utGh2NE27t — paige ?? (@unholypaige) 5 de junio de 2019