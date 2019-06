Es grave que México selle sus fronteras: Muñoz Ledo

Este lunes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, calificó de “gravísimo” que México “selle sus fronteras” contra la migración centroamericana por presiones de Estados Unidos.

Ante el acuerdo alcanzado con el vecino del norte para evitar que entrarán en vigor aranceles como respuesta al tema migratorio, el diputado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el acuerdo no doblará la política exterior de este país en materia migratoria.

Incluso, Porfirio Muñoz Ledo destacó que “México ni puede ni será subalterno de Estados Unidos porque se trata de un juego político interno” de esa nación.

“Aquí no se le ha dado uno (un giro), más de lo que yo quisiera, no creo que esta expresión dure después del gobierno de Trump y México no podrá cambiar de política migratoria. Es más, pasado mañana presento en la Comisión Permanente un proyecto de reforma constitucional en materia de migración”, dijo este lunes.