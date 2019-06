QUÉPASA: Justin Bieber reta a un combate a Tom Cruise

En un caso que escapa a toda lógica, el cantante Justin Bieber lanzó un desafío al actor Tom Cruise para batirse en un combate de artes marciales mixtas, un reto que se viralizó rápidamente en redes sociales por lo bizarro de la situación.

¿Qué hace Bieber retando a Cruise a subirse al octágono? ¿Acaso hay algún rencor oculto entre ambos? ¿Quién ganaría de una pelea entre el joven artista y el ya experimentado protagonista de la saga Misión Imposible?

A través de su cuenta de Twitter, Bieber fue claro y contundente, e incluso llamó a cualquier posible organizador para que se encargara de afinar todos los detalles para el combate.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 de junio de 2019