¡Cínico! "Me hicieron más famoso": Héctor Alonso No ofrecerá disculpas al asegurar que no ha ofendido a nadie; además asegura que fue editada la entrevista que lo exhibió como un machista y misógino.

Foto: Esimagen El diputado Héctor Alonso Granados reapareció en el Congreso del Estado de Puebla tras ser expulsado de la Mesa Directiva y lo hizo para burlarse de las denuncias que enfrenta por su conducta misógina, al asegurar que ninguna va a proceder, aunque lo acusen ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) También señaló que no tiene por qué ofrecer disculpas si no ofendió a nadie, incluso dijo que esta polémica y las críticas que surgieron en su contra lo hicieron más famoso que nunca, porque ahora sumó a su causa a varias personas que están a favor de la vida.

“Me hicieron más famoso y me hicieron tener más apoyo popular de los que estamos en contra de ese aborto indiscriminado y gratuito que quieren las feministas, así que ahora tengo el apoyo de muchísima gente, no saben qué bien se siente tener el cariño de tantas y tantos que defendemos la vida”.

Y es que es criticado porque llamó mojigatas a sus compañeras que impulsaron y aprobaron una reforma para prohibir el uso de publicidad sexista, pero también porque en una entrevista de un programa por internet declaró que “Hay que pensar antes de abrir las piernas”, en relación a la despenalización del aborto. Esta conducta originó su expulsión como vicepresidente de la Mesa Directiva y su separación de la bancada de Morena.

En relación a la entrevista, expuso que ésta fue editada y lo que mencionó fue en alusión a la frase que unos días antes había escuchado de una líder de una colonia, por lo que recalcó que esas no fueron sus palabras y que sólo repitió lo que escuchó.

Aun así, Héctor Alonso Granados no se mostró preocupado por las acciones en su contra, incluso presumió que hay tres partidos políticos, de los cuales no dio detalles, que ya lo invitaron a sumarse a sus filas.

Al final el legislador subió a la tribuna legislativa al inicio de la sesión pública de este lunes para seguir encarando a sus compañeras al asegurar que nadie lo podrá corregir, pues hizo alusión al fuero que lo protege.