Rafa Márquez hizo cosas que ningún mexicano ha logrado: Bora Milutinovic

Este fin de semana se celebró un homenaje a Rafael Márquez para darle una despedida merecida de las canchas, pese a que su carrera sobre el terreno de juego terminó desde la pasada temporada. En medio de todos los reconocimientos que recibió, destacan las palabras que le dedicó el exentrenador de la Selección, Bora Milutinovic.

Fue precisamente el entrenador serbio quien le dio su primera oportunidad a Rafael Márquez en la Selección Mexicana en 1997, cuando el futbolista solo era una promesa del balompié nacional.

“Me da orgullo la extraordinaria carrera de Rafael Márquez. Me alegra mucho lo que hizo, me llena de alegría. No es fácil encontrar en el mundo que hayan hecho lo que él”, sentenció.