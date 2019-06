Ya pasó la semana más difícil con Estados Unidos: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que los días más complicados en la relación con Estados Unidos quedaron atrás, después de que se lograra superar el conflicto por los aranceles que el vecino del norte quería imponer contra todas las importaciones mexicanas.

En conferencia de prensa, el mandatario celebró la certidumbre que generó el acuerdo entre ambos países para fortalecer la relación comercial y atender la crisis migratoria, un tema sobre el que todavía falta mucho qué hacer para socorrer a los pueblos de América Central.

Por su parte, el titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aceptó que la negociación que se entabló la semana pasada con los representantes del Gobierno de Estados Unidos ha sido, hasta ahora, el mayor desafío para la relación comercial bilateral.

Sobre los recientes comentarios que lanzó Donald Trump sobre el trabajo en el Congreso de la Unión y el acuerdo que deberá cumplirse al pie de la letra, Ebrard dijo que se trata de la búsqueda de un sistema de distribución de asilo con organismos internacionales.

“Trump habla de un documento que pasará por el Senado es porque se le dijo que si no funcionaba, yo tendría que ir al Senado y decir ‘las medidas no funcionaron y los estadounidenses proponen esto’, porque no es decisión del Ejecutivo, lo debe avalar el Senado, en un periodo de 45 días se va evaluar”, sentenció.