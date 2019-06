Trump amenaza con reinstalar los aranceles contra México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al Gobierno de México solo un par de días después de haber alcanzado un acuerdo con su vecino del sur que frenó los aranceles de cinco por ciento contra todas las importaciones procedentes de territorio azteca.

Cuando parecía que la relación entre los dos países regresaba a su estado “natural”, el mandatario estadounidense volvió a cargar este lunes contra el país. En esta ocasión, lo hizo con una amenaza de reinstalar los aranceles contra los productos mexicanos si no se cumplen los acuerdos.

A través de su cuenta de Twitter, Trump hizo alusión al nuevo acuerdo con México en materia de migración, un tema que le interesa en demasía desde el arranque de su gestión.

Now with our new deal, Mexico is doing more for the USA on Illegal Immigration than the Democrats. In fact, the Democrats are doing NOTHING, they want Open Borders, which means Illigal Immigration, Drugs and Crime. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junio de 2019

Después de este preámbulo, Donald Trump aclaró que para hacer valer los acuerdos entre ambos países será necesario que el Congreso mexicano saque adelante algunas modificaciones en la norma. En caso de haber problemas con el voto, advirtió que volvería a poner aranceles.

Los comentarios del mandatario estadounidense calaron profundo entre la sociedad mexicana, ya que varios afirmaron que sus palabras son una clara amenaza e intento de manipulación sobre el Congreso de la Unión.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico’s Legislative body!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de junio de 2019