Cristiano le pidió a De Ligt fichar la por Juventus

Cristiano Ronaldo está comprometido con el proyecto de la Juventus y desea que el conjunto italiano siga los pasos del Liverpool para convertirse en el nuevo campeón de la Champions League, por lo que desea rodearse de futbolistas que atraviesen por buen momento como el holandés De Ligt.

Antes de que arrancara el duelo final de la UEFA Nations League, la batalla entre Ronaldo y De Ligt dio mucho de qué hablar, tras considerar que era uno de los principales atractivos de la jornada deportiva.

Sin embargo, esta “relación” sigue siendo noticia por las palabras que soltó Cristiano al jugador de la Naranja Mecánica tras haber terminado el encuentro. Aunque primero se trató de solo un rumor, el actual futbolista del Ajax confesó que el lusitano le pidió que fichara por la Juventus en este mercado de verano.

“Al terminar el partido, Cristiano me dijo: ‘Ven conmigo a la Juventus’. Al principio no lo entendí y me sorprendí un poco. Me dejó en shock, así que me reí pero no respondí nada”, sentenció.