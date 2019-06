Aumentará el comercio agrícola entre México y Estados Unidos: Martha Bárcena

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, formó parte del equipo que negoció con el gobierno de Donald Trump la imposición de aranceles contra las importaciones mexicanas a partir de este lunes, una medida que, finalmente, no entrará en vigor gracias al éxito de las conversaciones.

En una entrevista para el programa Face the Nation de CBS, Bárcena aseguró que el comercio de productos agrícolas entre los dos países registrará un aumento considerable en los próximos años, gracias a que se logró evitar que las nuevas cargas impositivas fueran revocadas por la administración estadounidense.

Bárcena dijo que los aranceles que propuso Donald Trump como medida de presión en el tema migratorio representaban un riesgo para la tendencia en ascenso del comercio de productos agropecuarios.

La embajadora mexicana en suelo estadounidense tiene plena confianza en que la ratificación del T-MEC en los próximos meses abonará a fortalecer la relación con Estados Unidos, así como con el país de la hoja de maple.

I did not contradict the president of the USA @realDonaldTrump .I just explained that with no tariffs and the USMCA ratification the trade in agricultural products will increase dramatically. Mexico is already a big buyer of USA agricultural products and this trend will continue — Martha Bárcena. (@Martha_Barcena) 9 de junio de 2019