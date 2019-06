'Checo' Pérez no logra sumar en el GP de Canadá

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, tuvo una carrera complicada tras largar en la posición 16 en el Gran Premio de Canadá, pero le alcanzó para escalar algunas posiciones y quedarse cerca de la zona de puntos.

El representante de Racing Point llegó a la meta en 12º sitio detrás de Carlos Sainz de McLaren, quien intentó entrar entre los primeros diez, pero no pudo superar a Kvyat. Pese a la difícil jornada de Checo, el equipo sí logro puntear porque su compañero de equipo, Lance Stroll, quedó en la novena posición.

RACE CLASSIFICATION



?? Hamilton clinches his seventh win in Canada

?? Ferrari's first double-podium of 2019

?? Renault take double points#CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/mvtcJqH3GK