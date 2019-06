Mantiene SIMT operativos al transporte en Puebla

La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) llevó a cabo dos operativos de transporte público y taxis piratas, con un total de siete sanciones a igual número de unidades por incumplir diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Transporte para el estado de Puebla.

En el primer operativo se sancionó a tres conductores de las rutas 3, 35 y 44, por llevar pasajeros sentados en lugares no destinados para ese fin, lo cual vulnera su seguridad física, así como por no realizar correctamente el ascenso y descenso de pasajeros a lo largo de los recorridos.

En cuanto al retiro de unidades que prestan servicio de taxi fuera de la ley, fueron detenidos cuatro vehículos en la zona de Periférico Ecológico y la caseta de la Vía Atlixcáyotl.

La SIMT reitera el llamado a los ciudadanos para no abordar estas unidades, pues no cuentan con las medidas mínimas de seguridad, como una póliza de seguro, además de que los conductores no están registrados, por lo que no pueden ser identificados en caso de algún percance.