Rafael Nadal se corona en Roland Garros

Rafael Nadal conquistó este domingo su 12ª copa de Roland Garros después de vencer a Dominic Thiem, quien acusó el cansancio de la eliminatoria ante Djokovic un día antes y que poco pudo hacer ante el excelente ritmo del español.

El balear se proclamó campeón por marcadores de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1, luciendo una forma envidiable y que recordó al Nadal de sus mejores años. Este día hizo historia como el jugador que más veces ha repetido victorias dentro de un mismo Grand Slam. Solo necesitó tres horas y un minuto para hacerse de la gloria.

YOU CAN’T STOP THE KING ??

@RafaelNadal is the 2019 @rolandgarros champion ?? pic.twitter.com/zMw8SAFq7p