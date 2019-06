Gabriel Soto responde a quienes lo tachan de machista

Desde su separación de Geraldine Bazán, el actor Gabriel Soto ha sido frecuentemente cuestionado sobre su vida amorosa y, aún más, después de confirmarse que sostiene una relación con la también actriz Irina Baeva. Recientemente, fue acusado de ser un machista por una serie de comentarios que, a decir del propio galán de telenovelas, fueron malinterpretados.

Soto decidió salir al paso de las críticas donde se le acusa de discriminar a las mujeres; en primer lugar, aclaró que él siempre se ha mostrado muy respetuoso de la carrera de su expareja Geraldine Bazán, sumado a que nunca se ha desentendido del cuidado de sus hijas.

Durante su matrimonio, Soto y Bazán procrearon a dos pequeñas llamadas Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes tuvieron que lidiar con el divorcio de sus padres en octubre de 2018 en medio de rumores de infidelidad.

“Soy un padre feliz que lleva una buena convivencia con sus hijas, incluso ahora que Geraldine ha regresado a la actuación me he quedado con ellas y una nana me apoya para cuidarlas porque también trabajo”, señaló en declaraciones recogidas por Notimex.