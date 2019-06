QUÉPASA: ¿Por qué se fue Angélica Rivera de Instagram?

Angélica Rivera habría decidido irse de Instagram por tiempo indefinido, una decisión que sorprendió pese a que la ex primera dama siempre manejó un perfil bajo en las diferentes redes sociales.

En esta ocasión, parece que la actriz tomó la determinación de ir más lejos con la eliminación temporal de su cuenta, ya que resulta imposible encontrarla en la popular red de fotografías.

Al realizar la búsqueda, no sale más la cuenta de Angélica Rivera entre las opciones, pese a que semanas atrás era muy fácil encontrarle y revisar sus publicaciones porque no era de carácter privado. Una de las más vistas fue en la que anunció su divorcio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Anteriormente, Rivera aparecía en la plataforma con el nombre de usuario @angelicariverahurtado, pero esa búsqueda ahora no arroja ningún resultado. Asimismo, el vínculo muestra la leyenda “Esta página no está disponible” si se intenta ingresar desde una computadora.

Por el momento, sigue siendo un misterio las razones por las que La Gaviota decidió no estar más en la red social. Probablemente, decidió tomarse un receso de las plataformas para reestructurar su vida tras el término del sexenio y la relación con Peña Nieto, quien sí se ha dejado ver hasta en eventos públicos.

Otras fuentes aseguran que Rivera estaría preparando su gran regreso a la farándula con algún proyecto televisivo, por lo que su vuelta a Instagram coincidiría con su gran retorno a las pantallas o, incluso, alguna producción original para los diferentes servicios de contenido en streaming.

Asimismo, se rumora que Televisa decidió no arriesgarse a darle un proyecto por temor a que no lograra buenos números en rating, pese a que una producción con la ex primera dama podría atraer la atención de diferentes públicos.