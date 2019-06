México no estaba cooperando en la frontera: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a celebrar este domingo el acuerdo alcanzado con el Gobierno de México en materia migratoria, después de una intensa semana de negociaciones que emprendió la administración de López Obrador con sus representantes de alto nivel en Washington.

En una serie de tuits, informó que su gobierno dará a conocer una serie de detalles sobre le acuerdo con México que todavía no han salido a la luz en ninguno de los dos países, pero que reafirmarán el compromiso del país para combatir la migración ilegal.

Trump fue crítico con la postura que había adoptado México a lo largo de la historia en materia en este tema, algo que cambiaría en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

.....Mexico was not being cooperative on the Border in things we had, or didn’t have, and now I have full confidence, especially after speaking to their President yesterday, that they will be very cooperative and want to get the job properly done. Importantly, some things..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019