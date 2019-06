Neymar es agresivo y drogadicto: Najila Trindade

Najila Trindade no tiene la intención de retirar la demanda contra Neymar Jr., una de las estrellas del futbol mundial; incluso, arreció su crítica contra el futbolista sudamericano tras tacharlo de drogadicto y una amenaza para la sociedad.

En medio de este escándalo que tiene consternado al mundo del deporte y que apunta todos los reflectores hacia el jugador del PSG, se filtró una conversación entre Najila y su exabogado José Edgard Bueno, quien reconoció en un fragmento que fue amenazado por el padre del futbolista.

En un momento de la conversación, Najila muestra toda su frustración contra Neymar, a quien acusa de tener problemas de drogas.

“¿Por qué la gente no usa los medios para acabar con la carrera de ese pipoqueiro de una vez? Él me golpeó y me violó. Estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en las capturas. Es una persona de mala índole. Viciado en drogas, agresor, que necesita estar preso o ser internado. No está en condiciones para andar en sociedad porque es una amenaza para él mismo”, aseguró.