Cáncer alejó a Miguel Layún de la Copa Oro

La baja de Miguel Layún de la Copa Oro 2019 causó mucha intriga e incertidumbre entre los aficionados; sin embargo, fue el propio jugador quien se encargó de aclarar todo y de revelar los verdaderos motivos que lo llevaron a ausentarse del certamen.

A través de un video que subió su cuenta de Twitter, Layún dijo que tras realizarse un chequeo de rutina le fue detectado un tumor cancerígeno, lo que desató aún más la preocupación de sus seguidores y toda la hinchada mexicana.

“Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer, al final, el diagnóstico fue que se tuvo que remover el tumor completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya estoy curado. Hasta el día de ayer se hizo el último examen para saber que el cáncer que estaba se había removido al cien por ciento, ahora solo es un chequeo para que no vuelva a regresar”, dijo.

El defensa de Rayados y frecuente convocado a la Selección Mexicana dijo que todo inició con un chequeo de rutina, por lo que destacó la importancia de practicarse estudios preventivos para que cualquier pueda ser atendido en sus fases tempranas.

“Decidimos mi esposa y yo hacernos un chequeo general por salud. Hubo una pequeña sorpresa que ni mi esposa y yo imaginábamos. Lo primero que me dijeron es que me habían encontrado un quiste complejo y a mitad de semana me entra una llamada de parte del doctor para decir que cuándo me haría el otro estudio y como me dijeron que no era urgente contesté que pues regresando de Copa Oro. Me dijo ven a hacerlo lo antes posible”, dijo.