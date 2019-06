Boris Johnson amenaza a la UE con no pagar el Brexit

Boris Johnson, el exministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido y favorito para tomar el lugar de Theresa May, amenazó este domingo a la Unión Europea (UE) con no pagar la factura del Brexit, si el bloque comunitario no mejora las condiciones para su país en el marco de la retirada.

El excanciller aceptó que el objetivo es que los aliados europeos, quienes seguirían siéndolo incluso después de la separación, tienen que entregarles mayores certidumbres durante la separación.

“Nuestros amigos y socios deben comprender que el dinero será conservado hasta que tengamos más claridad sobre el camino a emprender”, señaló en una serie de comentarios para el Sunday Times.

Después de que se concretara la salida de Theresa May del gobierno de Reino Unido, Johnson afirmó que el dinero siempre ha demostrado ser un buen “lubricante” para las negociaciones, por lo que lo utilizarán para lograr el mejor acuerdo posible.

La protesta de Johnson tiene que ver con el acuerdo que construyó May con Bruselas en meses anteriores y que se encontró con un fuerte rechazo dentro del Parlamento británico. Este documento contempla que Reino Unido pague los compromisos relativos al presupuesto plurianual 2014-2020.

En caso de respetare el tratado que signó Londres con el bloque comunitario, el gobierno de Reino Unido debería pagar entre 40 mil y 45 mil millones de euros, según información de la agencia de noticias AFP.