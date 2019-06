Michael Dougherty describe los motivos de 'Godzilla vs. Kong'

Con Godzilla II: El Rey de los Monstruos (2019) disponible en carteleras de todo el mundo, los fanáticos han quedado perplejos por el final de la cinta y ya se preguntan porqué el rey kaiju se enfrentará al monarca de la Isla Calavera King Kong en la próxima cinta del MonsterVerse.

El director de la secuela de Godzilla Michael Dougherty ha declarado al respecto y aunque no reveló ningún detalle trascendental sobre el argumento de Godzilla vs. Kong (2020) sí anticipó que el motivo principal de la gente para presenciar este encuentro entre colosos será el morbo y la curiosidad.

En este sentido, Dougherty, quien además es coescritor de Godzilla vs. Kong, aseguró que en los humanos contemporáneos aún existe esa fascinación por contemplar batallas entre seres extraordinarios, tal como en los tiempos del coliseo romano.

“Creo que hay algo primitivo en los seres humanos para querer ver una pelea como esa. Creo que se remonta a todos nuestros mitos y leyendas, a los antiguos mitos griegos sobre dioses luchando entre sí. Es solo una parte de lo que somos como especie”, mencionó Michael Dougherty en entrevista.

Aunque no se sabe nada acerca de Godzilla vs. Kong, muchos especulan que el primate no tendría ninguna oportunidad contra el reptil. Esto es sabido por los responsables de la cinta y los ejecutivos de la casa productora Legendary. El propio Michael Dougherty recoge estas especulaciones aseverando que habrá sorpresas.

“Es parte de la diversión. Estamos ante una situación casi de David contra Goliat. Todos especulan que Godzilla le ganará fácilmente a Kong. Parece que el primate no tiene ninguna posibilidad. Es como ver a Rocky enfrentarse a Ivan Drago. Parece injusto, pero el menos favorito podría tener algunas sorpresas”, finalizó el director y guionista.

Godzilla vs. Kong tiene un estreno programado para el 13 de marzo de 2020. Dirigida por Adam Wingard, escrita por Terry Rosio, Michael Dougherty y protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Kyle Chandler, Demián Bichir, entre otros.