David Morrissey sería introducido al MCU para varios papeles

Desde el pasado diciembre una cuenta anónima de Twitter ha revolucionado los rumores con respecto al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se trata del usuario @RogerWardell quien acertó diversas filtraciones de Vengadores: Endgame (2019) medio año antes de su estreno.

Aunque no ha reveló ninguna situación trascendental que haya arruinado la experiencia de los espectadores, últimamente ha compartido detalles sobre los planes a futuro del estudio que sí podrían tener una relevancia mayor.

Roger Wardell se ha limitado a predecir la aparición de personajes ficticios sin mencionar a los actores que los interpretarán. Sin embargo, una de sus últimas publicaciones contiene el nombre de David Morrissey conocido por su rol en la ficción The Walking Dead (2012-2015).

Marvel Studios are a big fan of David Morrissey and are considering multiple roles for him for Phase 4. — Roger Wardell (@RogerWardell) 27 de mayo de 2019