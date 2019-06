QUÉPASA: Traducen al inglés el mapa de la CDMX

Con más de 22 millones de habitantes en su Zona Metropolitana, la Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo, por lo que debe contar con uno de los sistemas de transporte público más usados.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es uno de los subterráneos más utilizados en el mundo, que cuenta con 226 kilómetros, y que por supuesto, tiene algunos secretos que resultan desconocidos para propios y extraños.

Uno de estos son los nombres de las estaciones, que para muchos, sobre todos los extranjeros, puede resultar difícil pronunciarlos o entender por qué se llaman así las estaciones.

En este sentido, en Twitter comenzó a circular un mapa de la red de las 12 líneas traducidas al inglés, que con este recurso puede facilitar a entender porque Chapultepec tiene un chapulín o bien, entender porque hay una estación traducida como East Farm.

Por ejemplo, algunas estaciones son traducidas, como Chapultepec, a su significado en español, como Cerro de los chapulines, que traducido al inglés sería Grasshopper Hill.

En otros casos, las traducciones son más literarias como Water Jump para Salto del Agua; Deer Park, en castellano, Parque de los Venados, o The Race, es a lo que llamamos La Raza.

Kinda cool. Mexico City metro map translated into English. I never knew what most of the Nahuatl place names meant. pic.twitter.com/vThvZko5y7 — Levi Vonk (@VonkLevi) 20 de febrero de 2019