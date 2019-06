Bryce Dallas Howard insinúa el regreso del reparto de 'Jurassic Park'

En días anteriores, la franquicia de Jurassic World anunció que Netflix produciría su primera serie de animación y que incluso contaría con la producción de su creador Steven Spielberg. Este producto calmaría las ansias de los fanáticos hasta el estreno de su próxima cinta.

Sin embargo, la hechura de Jurassic World 3 (2020) ya está en la mente de su casa productora Universal Pictures, empresa que volverá a contratar los servicios del realizador Colin Trevorrow quien dirigió el primer filme de esta nueva trilogía con un éxito sin precedentes.

También se sabe que tanto Chris Pratt como Bryce Dallas Howard volverán a sus respectivos papeles protagónicos, pero fue esta última quien anticipó la presencia de dos personalidades veteranas de la saga. Según la actriz Sam Neill y Laura Dern actores originales del largometraje que lo inició todo, Jurassic Park (1993), volverían para la siguiente entrega.

Así lo aseguró Bryce Dallas Howard durante una entrevista al medio MTV News, donde no solo vaticinó la llegada de Sam Neill y Laura Dern, sino también la de Jeff Goldblum, actor que también protagonizó The Lost World: Jurassic Park (1997) y tuvo una breve aparición en la cinta predecesora Jurassic World: Fallen Kingdom (2018).

“No estoy segura si Sam, Laura y Jeff regresarán, no estoy muy enterada de lo que están haciendo, pero me emocionaría bastante compartir escenas con el elenco original de Jurassic Park. Sí eso sucede no lo sabría, pero si supiera algo al respecto, solo me limitaría a parpadear”, mencionó Bryce Dallas Howard en entrevista.