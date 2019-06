México comprará nuestros productos agrícolas: Trump

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su vecino comercial México comprará "grandes cantidades de productos agrícolas", esto tras el acuerdo que alcanzó para no imponer aranceles.

Precisamente, este sería una de las partes del acuerdo bilateral alcanzado para evitar la imposición de aranceles estadunidenses a todos los productos mexicanos.

Con un mensaje en la red social Twitter, el mandatario estadounidense celebró la medida sobre que México comprará “nuestros grandes agricultores patrióticos”.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019