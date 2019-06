Hugh Grant está harto de las comedias románticas

Hugh Grant es un actor relacionado con las comedias románticas más exitosas de la década de los 90. Podría pensarse que tiene una predilección por lo genero, pero lo único cierto es que está harto de este tipo de cintas.

Sorprende escucharlo de la propia boca del actor que estelarizó filmes como Un lugar lamado Nothing Hill, con Julia Roberts, o El diario de Bridget Jones, al lado de Renée Zellweger. Ahora, ya cercano a los 60, no desea saber nada más de las comedias en sus futuros proyectos cinematográficos.

“Me he vuelto demasiado viejo, feo y gordo para protagonizar este tipo de películas”, declaró en una entrevista reciente que concedió a The Hollywood Reporter.

El histrión dijo que no desea volver a ese mundo porque ya no tendría la confianza para realizar las películas, principalmente, porque el tiempo ha hecho mella en su físico de forma natura.

“Aunque curiosamente ahora que estoy implicándome en proyectos alejados a ese género me odio menos (…) He tenido mucha suerte y me han pagado verdaderas barbaridades por rodarlas. Además, la mayoría de ellas son buenas. Excepto un par de títulos, puedo sentarme a verlas sabiendo que a la gente le gustan tanto como a mí”, agregó.

Entre los proyectos recientes de Hugh Grant se encuentran Paddington 2, Florence Foster Jenkins, The Man from U.N.C.L.E. y The Rewrite.

El nacido en Londres, Inglaterra, es un actor conocido a nivel mundial que ha protagonizado cintas que, en conjunto, han recaudado una cifra superior a los dos mil 400 millones de dólares. El éxito global le llegó tras haber estelarizado la película Cuatro bodas y un funeral en 1994.