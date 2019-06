Trump agradece a AMLO y Ebrard por acuerdo migratorio

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió una serie de publicaciones este sábado donde celebró por todo lo alto el acuerdo alcanzado con México para atender la crisis migratoria en la frontera. Además, tuvo palabras especiales para el gobierno de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A través de Twitter, el polémico mandatario del país vecino agradeció el esfuerzo realizado por el Ejecutivo Federal. Asimismo, hizo extensivo su reconocimiento a la labor del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

El Canciller mexicano estuvo a la cabeza de la delegación que partió rumbo a Estados Unidos con la intención de evitar que Estados Unidos aplicara los aranceles de cinco por ciento sobre todas las importaciones de origen nacional.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019