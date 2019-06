Thiem tumba a Djokovic ¡va a la final contra Rafael Nadal!

Cuatro horas y 13 minutos necesitó Dominic Thiem para doblegar a Novak Djokovic en la semifinal de Ronald Garros. El esfuerzo valió la pena porque ahora se prepara para enfrentar su segunda final consecutiva del certamen, instancia en la que tendrá como oponente al poderoso a Rafael Nadal.

El balear llegará con mayor descanso al encuentro que se jugará mañana 9 de junio, un duelo que tiene un antecedente muy cercano. Thiem está motivado porque ha sido el único tenista, fuera del propio Novak, que ha sido capaz de vencer cuatro ocasiones a quien es considerado el gran rey de la tierra.

