Reina Isabel II celebra su 93º cumpleaños con desfile real

Este sábado, las calles de Londres se llenaron de gran colorido por el gran desfile para celebrar el 93º cumpleaños de la Reina Isabel II. Miles de ciudadanos se dieron cita en el corazón de la ciudad para ser testigos de la marcha que sirvió para conmemorar otro año más de vida de la poseedora de la Corona.

El 21 de abril, Isabel II cumplió 93 años, sin embargo, existe la costumbre de que los festejos oficiales siempre se programan a principios de junio; esto se hace porque el clima suele ser mucho más amigable en dicha temporada del año.

Cientos de soldados ataviados en sus ropas de gala se formaron imponentes en la explanada Horse Guard Parade, una imagen que refleja la grandeza de una de las últimas monarquías del mundo. La estampa tuvo lugar a un costado del Palacio de Buckingham, el lugar elegido para el pase de revista a cargo de la festejada.

A la cabeza del desfile fue el primer regimiento de Guardias Granaderos, abriendo una marcha de más de mil 400 soldados por la calle The Mall. En tanto, la reina Isabel II arribó al lugar a bordo de un carruaje y acompañada del príncipe de Gales, así como de el Duque de Cambridge, la princesa Ana y el Duque de York.

A magnificent flypast from @RoyalAirForce and @rafredarrows to mark the end of The Queen's official birthday parade 2019.



En otro carruaje estuvieron Enrique, Meghan Markle, Catalina y Camila; el Duque de Edimburgo, esposo de la monarca, no asistió al acto público en respeto a su retiro de esta clase de eventos por su avanzada edad.

Half a million steps marched and counting...



The entire @Householddiv march past The Queen, and give a Royal Salute along with @KingsTroopRHA and the Massed Bands of the Foot Guards and Mounted Bands of @HCav1660

La ceremonia es conocida en inglés como Trooping the Color, una tradición que tiene sus orígenes en los preparativos tradicionales para una batalla. Anteriormente, las banderas eran llevadas por las filas de los soldados para que pudieran ser reconocidos en el combate.