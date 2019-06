Trump prevé que acuerdo con México sea muy exitoso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que el acuerdo con México será muy exitoso si el país se esfuerza lo suficiente para cumplir los consensos que lograron en la víspera en materia migratoria.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense se mostró complacido por la apertura de México en la negociación y por las propuestas planteadas para el fortalecimiento de su seguridad fronteriza, a fin de evitar que sigan entrando sin control miles de indocumentados.

Trump aseguró que nuestro país marcha por la ruta correcta, por lo que depende de las autoridades mexicanas que haya éxito en la estrategia.

Mexico will try very hard, and if they do that, this will be a very successful agreement for both the United States and Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019