Netflix estrenará la serie animada 'Jurassic World: Camp Cretaceous'

La guerra entre los servicios de streaming está a punto de modificarse con la llegada de Disney+ al mercado. Para ello, tanto Amazon Prime Video como Netflix se están preparando con sus mejores proyectos para asegurar la permanencia de sus usuarios.

Con respecto a este último, Netflix tendría preparado un proyecto estrella que definitivamente se volvería muy atractivo para sus usuarios actuales y los posibles futuros. Esta producción sería una entrega original de la exitosa franquicia Jurassic Park (1993-2018).

En este sentido, Netflix llevaría tiempo trabajando en una ficción animada llamada Jurassic World: Camp Cretaceous (2020), la cual se estrenaría en algún punto del próximo año, justamente cuando la competencia llegue al mercado. Esta serie estaría producida por Steven Spielberg.

The Evolution has Begun. Check out the first teaser trailer for Jurassic World Camp Cretaceous!



