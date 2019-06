¡Tensión en alta mar! Buques de Estados Unidos y Rusia, a punto de chocar

Este viernes, un buque de guerra de Estados Unidos y uno de Rusia estuvieron a pocos metros de chocar en un confuso incidente en el Océano Pacífico.

Ante la situación, ambos países se culpan el uno al otro, de acuerdo con comunicados enviados por cada una de las potencias, y que han reforzado los medios de comunicación de cada entidad.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS — U.S. Navy (@USNavy) 7 de junio de 2019