Donald Trump no descarta levantar aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que existe una posibilidad de que se alcance un trato con México para levantar sus aranceles del cinco por ciento que entrarían en vigor.

Con un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el mandatario estadounidense explicó que existe esta posibilidad y comenzarán a comprar productos de granja y agrícolas en grandes cantidades.

If we are able to make the deal with Mexico, & there is a good chance that we will, they will begin purchasing Farm & Agricultural products at very high levels, starting immediately. If we are unable to make the deal, Mexico will begin paying Tariffs at the 5% level on Monday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junio de 2019