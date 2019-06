Quentin Tarantino estaría preparando 'Django/Zorro' para el cine

El estreno de Once Upon a Time in Hollywood (2019) está cada vez más cerca tras su debut en el Festival de Cannes donde gozó de una excelente aceptación por parte del público y el jurado. Sin embargo, su realizador Quentin Tarantino ya está pensando en sus futuros proyectos.

El propio Tarantino ha sido protagonista de diversos rumores que lo relacionan con un proyecto de Star Trek, de hecho, el cineasta ha afirmado su acercamiento con la franquicia, pero sin confirmar su participación definitivamente.

Según nueva información, Quentin Tarantino ya habría aceptado su siguiente proyecto cinematográfico, este sería una secuela directa de una de sus cintas predecesoras. Se trata de una adaptación fílmica del cómic Django/Zorro (2015), impreso que es una continuación de su filme Django sin cadenas (2012).

Django sin cadenas es la antepenúltima cinta realizada por Tarantino. Esta producción fue protagonizada por Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, entre otros.

La historia de este largometraje fue adaptada en unas historietas publicadas por DC Comics un año después de ser estrenada. Posteriormente existió una secuela que, al mismo tiempo fungió como un crossover con el legendario vigilante enmascarado creado por Johnston McCulley, el Zorro.

De esta manera, Quentin Tarantino estaría trabajando en una adaptación fílmica de Django/Zorro. Algunos medios como Collider incluso afirman que el realizador ya habría elegido a Jerrod Carmichael como su coguionista.

El Zorro ha sido adaptado en numerosas ocasiones a la pantalla grande y chica, siendo la más emblemática de Hollywood el par de cintas protagonizadas por Antonio Banderas. Se desconoce si la productora encargada volverá a recurrir al actor español o apostará por un reparto diferente.

Aunque la participación de Tarantino como productor de Django/Zorro es un hecho, no se conoce nada acerca de si la dirigirá. Anteriormente el cineasta afirmó que su carrera como realizador se finalizará tras su décimo filme.