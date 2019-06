Hombre planeaba lanzar granadas en Times Square

Times Square y el pueblo estadounidense estuvieron a punto de vivir una tragedia, pero el rápido actuar de las agencias de seguridad del país vecino lo evitaron. En la víspera, lograron detener a tiempo a un hombre que tenía pensado arrojar granadas contra los peatones de Times Square.

De acuerdo con fuentes de seguridad para Daily News, la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del Buró Federal de Investigación (FBI) arrestó a un sujeto que tenía la intención de comprar granadas para hacerlas explotar contra civiles en el emblemático punto de la ciudad neoyorquina.

Al ser cuestionados sobre la posibilidad de que se tratara del ataque de una organización terrorista, los investigadores afirmaron que todo indica que se trata de un lobo solitario. Pese a ello, dijeron que están evaluando toda la información disponible para garantizar que no actuaba por orden de algún grupo extremista.

El sujeto confesó ante las autoridades que su plan original era atacar a los políticos en Washington DC y Nueva York, además de revelar que su plan incluía el uso de un chaleco antibalas suicida, granadas de mano y otros tipos de explosivos.

No es la primera ocasión en que alguien intenta perpetrar un ataque terrorista en Times Square. En 2008, una bomba explotó junto a la estación de reclutamiento militar, pero no dejó fallecidos ni lesionados. Asimismo, un coche bomba no logró su cometido al estallar antes de tiempo en 2010.

Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas de seguridad antiterrorista más eficientes del mundo, debido a que figura como el enemigo número uno para los grupos radicales islámicos y las organizaciones yihadistas.