Estados Unidos mezcló lo migratorio con lo comercial: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a referirse este viernes a la negociación comercial que sostiene su gobierno con el de Estados Unidos para evitar que entren en vigor los aranceles de cinco por ciento contra todas las importaciones mexicanas a partir del próximo lunes.

El mandatario nacional dijo que Estados Unidos no debió haber mezclado dos campos que están muy apartados y que no tiene relación directa, en alusión a la presión estadounidense sobre las relaciones comerciales para atender un problema de índole migratoria.

López Obrador señaló que hay que esperar los resultados de la negociación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, con los altos mandos del Gobierno estadounidense.

“Hay que esperar; desgraciadamente, se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería ser así. Además, en lo migratorio no se analiza las causas, no se ve lo que está pasando en Centroamérica”, señaló.