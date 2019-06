Jennifer Aniston vuelve a sugerir un posible reencuentro de 'FRIENDS'

Foto: Hello Magazine

En una época donde la industria del entretenimiento obtiene sus mayores beneficios con producciones basadas en remakes, reboots o continuaciones de licencias antiguas, una de las más solicitadas es la sitcom de Warner Bros. Television Friends (1994-2004).

En repetidas ocasiones los responsables de la exitosa ficción han sido solicitados para ofrecer un nuevo producto de la comedia, sin embargo, jamás han accedido ante la posibilidad, argumentando que no existe una manera coherente para efectuarlo.

Con respecto a sus protagonistas la situación difiere, ya que en algunas ocasiones se muestran abiertos, pero en otras totalmente cerrados. La última en manifestarse al respecto fue Jennifer Aniston quien interpreta a Rachel Green en la obra televisiva creada por David Crane y Marta Kauffman.

Jennifer Aniston se presentó en el programa televisivo The Ellen DeGeneres Show donde fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a Friends, a lo que la actriz contestó sorprendentemente de manera positiva.

“Escucha, te lo dije. Lo haría. Las chicas lo harían, y los chicos lo harían, estoy segura. Cualquier cosa puede pasar”, mencionó Jennifer Aniston en entrevista.

Las declaraciones de Aniston sorprendieron a más de uno debido a que en el pasado, la propia actriz manifestó que un reencuentro no sería posible ya que la esencia de la ficción se perdería. Cabe recordar que el argumento de Friends gira en torno de la época de un ser humano donde tus amigos se convierten en tu familia.

Aunque de los miembros del reparto no depende si esto se concreta o no. En años anteriores, los creadores de la serie David Crane y Marta Kauffman se han mostrado preocupados por no cumplir con las expectativas de los fanáticos. Así que por más que lo mencione Jennifer Aniston u otro miembro del reparto, los creadores tienen la palabra final.