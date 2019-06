Cinta sobre los 'Young Avengers' podría estrenarse en 2022

Vengadores: Endgame (2019) ha sido un evento cinematográfico sin precedentes que finalizó con un ciclo que supera la década, pero no ha sido el final para los planes de Marvel Studios pues la compañía continúa preparando cintas y series televisivas de cara a su futuro.

Aunque estos planes no han sido revelados, algunas filtraciones, rumores o sugerencias implícitas por parte de los involucrados han sugerido las posibilidades sobre las próximas cintas. Uno de los proyectos que más se comentan en el medio es el filme enfocado en los Young Avengers.

Este equipo de superhéroes está conformado por versiones jóvenes de los veteranos personajes de Los Vengadores. El sitio estadounidense We Got This Covered incluso compartió una lista con los tentativos personajes de esta alineación de los Young Avengers.

En esta mención figuran héroes como Iron Lad, Patriot, Kate Bishop, Vision 2.0, Wiccan y Stature, quienes son las versiones alternas más jóvenes de Iron Man, Capitán América, Hawkeye, Vision, Scarlet Witch y Ant-Man.

La fuente incluso aseguró que la ventana de lanzamiento prevista para esta versión cinematográfica de los Young Avengers debutaría en la pantalla grande el 6 de mayo de 2022. Algunos de estos personajes ya han sido introducidos al Universo Cinematográfico de Marvel por lo que esta fecha podría ser probable.

Según contaba Joe Russo, uno de los directores de Vengadores: Endgame, en una reciente entrevista a Comic Book, Marvel no continuaría utilizando una narrativa lineal para el cine, sino que conectaría sus películas con las próximas series de Disney+, un medio que el estudio ocuparía para también introducir a los Young Avengers antes de su cinta en solitario.