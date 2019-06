AMLO se reúne con padres de víctimas de la Guardería ABC

Este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió a los padres de los niños fallecidos en la Guardería ABC hace 10 años, quienes le plantearon acuerdos sólidos, justicia y la garantía de no repetición

Los padres arribaron alrededor de las 17:15 horas al inmueble, en donde fueron recibidos para iniciar su reunión a las 18:00 horas con el mandatario en Palacio Nacional.

Abraham Fraijo, padre de uno de los niños fallecidos, expuso que la justicia del caso debe pasar porque los funcionarios de entonces sean enjuiciados.

“No podemos hablar de justicia en 10 años, porque no fue ni pronta y expedita, no podemos hablar de justicia porque ya no están muchos de los que fueron culpables, no está Bours, no está Horcasitas, Padrés hizo todo por diluir los procesos de investigación y ahora anda libre en Hermosillo.