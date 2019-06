¡No más aullidos! Francisco Palencia no seguirá en Lobos BUAP

El entrenador de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Juan Francisco Palencia, no seguirá al frente del equipo, cuyo contrato finalizó la semana pasada y no renovará al tener perspectivas distintas a la de los dueños del equipo.

En entrevista con ESPN, el Gatillero reconoció que terminó “contrato con Lobos el jueves pasado” y no ha tenido contacto con la directiva licántropa.

“Creo que la visión de lo que es el equipo y yo no está empatada y lo más sano es que ellos tomen sus decisiones y yo tome mi camino y me siga preparando. Es un momento de separarme y estar cada uno con sus proyectos deportivos. Estoy en pausa para seguirme preparando”, sostuvo el entrenador.

Palencia aceptó que uno de los motivos por los que se ve del conjunto universitario es que la directiva no pudo asegurar a algunos jugadores que tenían como base, e iba a empezar pretemporada con el mínimo de jugadores.

“Entonces el martes pasado que habíamos planificado toda la pretemporada iba a entrenar con 4 jugadores... Soy una persona muy metódica, muy ordenado, muy profesional, y por eso decido no continuar. La visión no es la misma", señaló el ex de Lobos BUAP.