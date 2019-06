Sergio Mayer pide que se investigue a Naasón Joaquín García

El diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Mayer Bretón, rechazó tener cualquier vínculo con la Iglesia de la Luz del Mundo o con su líder, Naasón Joaquín García.

Y es que ante la detención de Joaquín García, se le vinculó al presidente de la Comisión de Cultura por una fotografía que tiene con él en sus redes sociales.

A su vez, expresó que, de ser necesario, también se investigue al líder religioso en México y si resulta culpable que se le aplique todo el peso de la ley.

“Yo siempre he sido defensor de los derechos humanos y de la dignidad de las personas y tiene que prevalecer la presunción de inocencia, y si esta persona es culpable de lo que lo están imputando, pues que pague con todas las consecuencias y todo el peso de la ley -¿En México, diputado- que se investigue donde sea, en todos los países, y aquí no tiene nada que ver si eres líder de un grupo religioso, si eres político, si eres cantante”, dijo.

En declaraciones recuperadas por el diario Excélsior, Sergio Mayer confesó que conoció a Naasón Joaquín García el día del concierto en el Palacio de Bellas Artes, afirmando que no bajará por el momento la foto.

“También es muy complicado que con quien llegas y te presentan, o te tomas foto, preguntes por sus antecedentes penales o por su situación económica, situación económica, posición social o creencia. Entonces, saludas a las personas, te tomas fotografía y eso es todo, no hay mucho que buscarle y sí está la foto, no la he bajado de mis redes porque por el momento no tengo porqué bajarla, porque ayer me cuestionaban eso, quizá en su momento la baje”, señaló.