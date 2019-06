Rebecca Jones asegura que la industria del entretenimiento es cruel

La artista nacida en la Ciudad de México Rebecca Jones radicó en sus primeros años de infancia y formación profesional en Estados Unidos, pero regresó a su tierra natal en cuanto finalizó sus estudios para iniciar una sólida carrera en la actuación.

Posteriormente Rebecca Jones ha incursionado en la producción de cine, televisión y teatro tanto en México como en el vecino del norte. Sin embargo, con una trayectoria mayor a los 37 años, la artista considera que la industria del entretenimiento es bastante cruel.

Así lo manifestó la actriz en una entrevista con la agencia informativa Notimex, donde Jones aseguró que prefiere actuar frente a cámaras que trabajar detrás de ellas. Esto lo mencionó principalmente puesto que no le gusta hablar con otros actores sobre sus deficiencias histriónicas.

“La actuación es un negocio muy cruel, a veces quedas y muchas veces no. En mi caso, sigo siendo muy insegura al momento de hacer un casting, los nervios me siguen ganando. He producido cosas importantes, pero no lo disfruté, me gusta más estar frente a la cámara y actuar”, mencionó Rebecca Jones en entrevista.