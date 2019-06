México tiene derecho a fortalecer sus fronteras: Olga Sánchez

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó este jueves que México está a favor de una migración ordenada y segura, además de refrendar su derecho como país soberano a reforzar sus medidas de control en la zona que colinda con los países de América Central.

Esta fue la postura de la responsable de la política exterior nacional tras ser cuestionada sobre el incidente que tuvo lugar en la víspera en Chiapas, cuando las autoridades detuvieron a cerca de 500 migrantes que irrumpieron en el país.

“Nosotros lo que queremos es que la gente entre ordenada, no que irrumpa a nuestro país, nosotros tenemos nuestra soberanía, tenemos nuestras leyes. Yo creo que nadie puede violentar nuestra ley, nuestra soberanía y nuestro país de una forma como lo estaban haciendo, irrumpiendo, incluso en algunos casos de manera agresiva a nuestros agentes migratorios y también a nuestra policía”, señaló.

Sánchez Cordero dio a conocer la postura del Gobierno Federal durante una conferencia de prensa, en el marco de las negociaciones que sostiene una delegación mexicana de alto nivel con representantes de Comercio de Estados Unidos.

“Lo que queremos y no me cansaré de decirlo es una migración ordenada, segura y regular, entonces tienen que regularizarse y entrar en una forma ordenada, pero esta irrupción violenta en el puente de Chiapas, pues como que me parece un poco coincidente, por decirlo menos”, precisó.